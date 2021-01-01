حركة حماس تعقب على زجّ اسم قطاع غزة في المسلسل المصري (موسى)

غزة /سما/

عقبت "دائرة الإنتاج الفني" في حركة حماس، اليوم السبت، على زجّ اسم قطاع غزة في المسلسل المصري (موسى) والذي يبثّ في رمضان هذا العام على القنوات العربية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي: "المخرج محمد سلامة والممثل المصري محمد رمضان تعمدا الإساءة للشعب الفلسطيني وإيقاد نار الفتنة بين الأشقاء، حيث تعمد منتجو المسلسل إلى وصف قطاع غزة بأنّه وكر لتهريب المخدرات".

وأعربت دائرة الانتاج الفني عن شجبها واستنكارها لهذه الإساءة، معتبرة أنّها تستوجب الاعتذار من أهل فلسطين وأهل قطاع غزة المحاصرين منذ أربعة عشر عاماً والذي أثبت أنه منارة للمقاومة والصمود.