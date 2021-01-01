الاحتفال بسبت النور في رام الله بمسيرات كشفية لاستقبال النور القادم من القيامة

رام الله /سما/

استقبلت مدينة رام الله، اليوم السبت، النور المقدس القادم من كنيسة القيامة في القدس المحتلة، بمشاركة جموع غفيرة من المواطنين، تقدمهم محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، وقادة الأجهزة الأمنية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية ورعاة الكنائس في المدينة، ولفيف من الكهنة ورجال الدين المسيحي.

وانطلقت مسيرة النور من دوار المنارة مرورا بالشارع الرئيسي وصولا إلى كنيسة التجلي للروم الأرثوذكس، يتقدمها فرق الكشافة التي عزفت الحانها الشجية ابتهاجاً بالمناسبة.

وكانت مسيرة سبت النور التقليدية قد ألغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا؛ قبل أن تعود هذا العام في ظل انخفاض المنحنى الوبائي في المحافظة ووسط إجراءات وقائية ارتدى خلالها غالبية المشاركين الكمامات للوقاية من العدوى.

وأقيمت الصلوات في كنائس المدينة بعد أن أضيئت قناديلها وشموعها بالنور المقدس.

يشار إلى أن الكنائس في محافظة رام الله والبيرة تحتفل يوم غد الأحد موحدة بعيد الفصح المجيدة حسب التقويم الشرقي.