ثلاثة أسرى بينهم شقيقان يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل ثلاثة أسرى بينهم شقيقان، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إن الأسيرين أكرم ورأفت عثمان حامد (42 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله، دخلا عاميهما الـ18 في سجون الاحتلال منذ اعتقالهما عام 2004.

وواجه الأسيران حامد تحقيقا قاسيا، استمر نحو 60 يوما، وحكم عليهما الاحتلال بالسجن مدى الحياة، فقد والدهما خلال الاعتقال، كما استشهد ابن شقيقهم، ويقبعا حاليا في سجن "ريمون".

كما دخل الأسير وائل الجاغوب من نابلس، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2001.

ولد الجاغوب في 23 أيار/ مايو 1976، وتعرض للاعتقال عدة مرات، الأولى عام 1992، وحكم بالسجن 6 سنوات، ثم أعيد اعتقاله عام 2001، وتعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالسجن مدى الحياة.

يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وخلال سنوات أسره تمكن من إنتاج عدة كتب ومجموعة من المقالات المتخصصة، وما يزال يواجه العزل الانفرادي منذ 10 أشهر، ويقبع في زنازين سجن "ريمون".