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صورة: قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورا

السبت 01 مايو 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورا



رام الله /سما/

وجهت قائمة "الحرية والكرامة" المرشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة بتاريخ 22 مايو 2021، رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بعد قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وطالبت قائمة "الحرية والكرامة" الممثلة بالناشط نزار بنات، في رسالتها، الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة فورًا، وفتح ملف تحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المالي.

وأكدت في رسالتها أن قرار الرئيس عباس بإلغاء الانتخابات هو قرار غير شرعي وغير دستوري، ويمثل إغتصاب للسلطة.

وأشارت القائمة في رسالتها أنه في حال لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفًا زمنيًا واضحًا وملزمًا قبل نهاية العام؛ لإجراء الانتخابات، فإن القائمة ستبدأ إجراءاتها فورًا.

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