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فتح: عمال فلسطين هم مناضلون يقومون بمهمة بناء الوطن

السبت 01 مايو 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: عمال فلسطين هم مناضلون يقومون بمهمة بناء الوطن



رام الله /سما/

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على أن الطبقة العاملة بجهدها وعرقها هي من تبني الأوطان، مشيرة إلى أن عمال فلسطين هم مناضلون يقومون بمهمة بناء الوطن الفلسطيني.

وأكدت في بيان أصدرته مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم السبت، بمناسبة يوم العمال العالمي، على أنها ستبقى وفية للعمال وحقوقهم التي لا مساومة عليها.

وأشارت إلى أن حقوق العمال وحفظ كرامتهم ومكانتهم الاجتماعية هي إحدى أهم أولويات الحركة، وأحد أهدافها الرئيسية، لأن عمال فلسطين هم الجنود المجهولون في خدمة مجتمعهم، وبناء مؤسساته العامة، والخاصة، وهم من يشغل المصانع  والمرافق العامة الأخرى كافة.

وشددت على أنها ستواصل النضال من أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة في القوانين الفلسطينية، وان يكون العمال عبر نقابتهم شريك حقيقي في وضع هذه القوانين، لضمان أنصافهم في كافة حقول العمل.

وأوضحت أن العامل هو عماد المجتمع ويستحق كل احترام وتقدير، و"فتح" تدرك جيدا ظروف العمال الفلسطينيين الصعبة، لأنهم هم وباقي شعبنا الفلسطيني يعيشون تحت هذا الاحتلال البغيض، وأن العمال أكثر من يعانون من ممارسات الاحتلال واجراءاته التعسفية.

كما وأكدت على أنها ستبقى إلى جانب عمالنا باستمرار، والعمل قدر المستطاع على التخفيف من معاناتهم.

#حركة فتح #العمال الفلسطينيين

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