  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماد: الرئيس عباس متيقن بأن منصبه السياسي في خطر في حال أجرى الانتخابات

السبت 01 مايو 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماد: الرئيس عباس متيقن بأن منصبه السياسي في خطر في حال أجرى الانتخابات



غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد اليوم السبت، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس متيقن بأن منصبه السياسي في خطر في حال أجرى الانتخابات.

وقال حماد في تصريح صحفي: ""في الوقت الذي يسرق فيه الاحتلال حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته وحريته، يخرج عباس في خطاب ديكتاتوري ليسرق ما تبقى لهذا الشعب العظيم من حرية في تقرير مصيره وانتخاب قادته وممثليه، متذرعاً بأن الاحتلال لم يسمح بإجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف: "يفهم شعبنا جيداً أن هذه الذريعة ما هي إلا حجة واهية يختبئ خلفها عباس ليقينه الكامل بأن منصبه السياسي في خطر في حال أجرى هذه الانتخابات".

ودعا حماد الفصائل السياسية إلى "تكوين جبهة وطنية ضد محمود عباس، وتدشين استراتيجية وطنية تنهي حالة التفرد بالسلطة وبالحق الفلسطيني".

وتابع: "المقدسيين الأبطال قادرون على ممارسة حقهم الانتخابي في القدس وداخل أسوار المسجد الأقصى رغم أنف الاحتلال ورغم أنف أعوان الاحتلال، ولتكن ساحة اشتباك مفتوحة لنا فيها الغلبة والظفر بإذن الله".

#حركة حماس #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #فتحي حماد

الأكثر قراءة اليوم

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

ملخص نتيجة مباراة الرمثا والسلط في الدوري الأردني 2021

مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

الاعلام الحكومي بغزة: مشهد مسيرات اليوم للأسف خاطئ وضار صحياً

أبو ردينة يحدد ملامح الخطوات المقبلة للرئيس عباس بعد تأجيل الانتخابات

هنية يدعو للقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم والفصائل: هناك خارطة فلسطينية سياسية جديدة

مقتل فتاة بطلق ناري في خانيونس

الأخبار الرئيسية

"شعبنا ملّ من هذه الحالة".. حماس: بدأنا اتصالات للوصول إلى خارطة طريق وطنية قابلة للتطبيق

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

سفير تل أبيب بواشنطن والأمم المتحدة: “الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيُوقَّع خلال أسابيع

فتح: سندعو الفصائل بما فيها حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وزارة الصحة: 8 وفيات و664 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية