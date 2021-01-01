حماد: الرئيس عباس متيقن بأن منصبه السياسي في خطر في حال أجرى الانتخابات

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد اليوم السبت، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس متيقن بأن منصبه السياسي في خطر في حال أجرى الانتخابات.

وقال حماد في تصريح صحفي: ""في الوقت الذي يسرق فيه الاحتلال حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته وحريته، يخرج عباس في خطاب ديكتاتوري ليسرق ما تبقى لهذا الشعب العظيم من حرية في تقرير مصيره وانتخاب قادته وممثليه، متذرعاً بأن الاحتلال لم يسمح بإجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف: "يفهم شعبنا جيداً أن هذه الذريعة ما هي إلا حجة واهية يختبئ خلفها عباس ليقينه الكامل بأن منصبه السياسي في خطر في حال أجرى هذه الانتخابات".

ودعا حماد الفصائل السياسية إلى "تكوين جبهة وطنية ضد محمود عباس، وتدشين استراتيجية وطنية تنهي حالة التفرد بالسلطة وبالحق الفلسطيني".

وتابع: "المقدسيين الأبطال قادرون على ممارسة حقهم الانتخابي في القدس وداخل أسوار المسجد الأقصى رغم أنف الاحتلال ورغم أنف أعوان الاحتلال، ولتكن ساحة اشتباك مفتوحة لنا فيها الغلبة والظفر بإذن الله".