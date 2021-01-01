  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اخماد حريق هائل في احراش الباذان وطلوزة شمال نابلس

السبت 01 مايو 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اخماد حريق هائل في احراش الباذان وطلوزة شمال نابلس



نابلس /سما/

 تمكنت فرق الدفاع المدني واطفائية بلدية نابلس، اليوم السبت، من اخماد حريق هائل هب بعد منتصف الليل في الاحراش الممتدة بين قريتي الباذان وطلوزة، شمال نابلس.

واتت النيران على مئات الاشجار الحرجية في المناطق المسماة "وادي الحمام" و"المراجيم"، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني واطفائية بلدية نابلس والعشرات من الاهالي لأخماد الحريق في المنطقة شديدة الوعورة، وتمكنوا من اخماد النيران ومنع امتدادها الى منازل المواطنين القريبة.

يشار الى ان هذه الاحراش تعرضت للحرائق عدة مرات، الامر الذي قضى بشكل تام على مئات الاشجار التي كانت تضفي منظرا خلابا على المنطقة وتشكل بيئة طبيعية للعديد من اصناف الحيوانات البرية.

ولم يعرف بعد ان كانت هذه النيران قد اشعلت بشكل متعمد او جرّاء الاهمال او بفعل اشتداد درجات الحرارة.

تمت السيطره على حريق عين كيكوب الممتد الى احراش وادي البادان وطلوزه حيث عملت طواقم اطفائية بلدية نابلس وبمساندة الدفاع المدني منذ ليلة امس على اخماد النيران التي اشتعلت بمئات الدونمات ولا تزال الفرق بالمكان وتعمل على تبريد النيران ومنع امتدادها لباقي الحرش والاراضي المجاوره

#حريق #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

ملخص نتيجة مباراة الرمثا والسلط في الدوري الأردني 2021

مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

الاعلام الحكومي بغزة: مشهد مسيرات اليوم للأسف خاطئ وضار صحياً

أبو ردينة يحدد ملامح الخطوات المقبلة للرئيس عباس بعد تأجيل الانتخابات

هنية يدعو للقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم والفصائل: هناك خارطة فلسطينية سياسية جديدة

مقتل فتاة بطلق ناري في خانيونس

الأخبار الرئيسية

"شعبنا ملّ من هذه الحالة".. حماس: بدأنا اتصالات للوصول إلى خارطة طريق وطنية قابلة للتطبيق

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

سفير تل أبيب بواشنطن والأمم المتحدة: “الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيُوقَّع خلال أسابيع

فتح: سندعو الفصائل بما فيها حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وزارة الصحة: 8 وفيات و664 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية