اخماد حريق هائل في احراش الباذان وطلوزة شمال نابلس

نابلس /سما/

تمكنت فرق الدفاع المدني واطفائية بلدية نابلس، اليوم السبت، من اخماد حريق هائل هب بعد منتصف الليل في الاحراش الممتدة بين قريتي الباذان وطلوزة، شمال نابلس.

واتت النيران على مئات الاشجار الحرجية في المناطق المسماة "وادي الحمام" و"المراجيم"، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني واطفائية بلدية نابلس والعشرات من الاهالي لأخماد الحريق في المنطقة شديدة الوعورة، وتمكنوا من اخماد النيران ومنع امتدادها الى منازل المواطنين القريبة.

يشار الى ان هذه الاحراش تعرضت للحرائق عدة مرات، الامر الذي قضى بشكل تام على مئات الاشجار التي كانت تضفي منظرا خلابا على المنطقة وتشكل بيئة طبيعية للعديد من اصناف الحيوانات البرية.

ولم يعرف بعد ان كانت هذه النيران قد اشعلت بشكل متعمد او جرّاء الاهمال او بفعل اشتداد درجات الحرارة.

تمت السيطره على حريق عين كيكوب الممتد الى احراش وادي البادان وطلوزه حيث عملت طواقم اطفائية بلدية نابلس وبمساندة الدفاع المدني منذ ليلة امس على اخماد النيران التي اشتعلت بمئات الدونمات ولا تزال الفرق بالمكان وتعمل على تبريد النيران ومنع امتدادها لباقي الحرش والاراضي المجاوره