سفير تل أبيب بواشنطن والأمم المتحدة: “الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيُوقَّع خلال أسابيع

القدس المحتلة / سما /

توقّع سفير اسرائيل في واشنطن الأمم المتحدة غلعاد أردان في مقابلة مع موقع (YNET)، التابِع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أنْ تؤدي المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى العظمى إلى اتفاقٍ بين واشنطن وطهران خلال أسابيع.

وبعد اجتماعه بمستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جاك سليفان، قال أردان “الأمريكيون عرضوا أمامنا صعوبات في المفاوضات مع إيران، ولا يزال التقدير في إسرائيل أن الجانبين سيتوصلان إلى تفاهمٍ في الأسابيع المقبلة”، وتابع “نحن نعتقد بأنّ العودة إلى هذا الاتفاق السيّئ خطأ بل حتى خطأ كبير”، وأردف “لسنا معنيين بأنْ نكون في هذه القصة.. إنه اتفاق مثقوب”.

وشدّدّ أردان في معرِض ردّه على سؤالٍ على أنّه خلال الاجتماع عرض رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات لماذا لا يريد الإسرائيليون المشاركة في هذه العملية، وقال “أوضحنا أنّه بالرغم من الخلافات في الرأي، الحلف بيننا، القيم، المصالح المشتركة تلزمنا بالتفكير كيف أننا سنقوم بتوسيع وتعميق التعاون في العديد من القضايا الأخرى التي نتعامل معها رؤية مشتركة”.

ولفت إلى “أنّنا أوضحنا خلال الاجتماع أنّ تل أبيب تحتفِظ بحرية العمل ولا ترى نفسها مقيّدة بأيّ اتفاقٍ دوليٍّ ليست طرفًا فيه”، على حدّ تعبير السفير الإسرائيليّ في الأمم المُتحدّة وواشنطن.