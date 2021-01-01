نائب الرئيس الايراني: "مؤامرة إسرائيلية سعودية وراء قضية تسريب تسجيل ظريف"

طهران /سما/

قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، إنه يعتقد بأن "إسرائيل والسعودية" تقفان وراء تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، أثار جدلا واسعا في البلاد.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، السبت، لموقع "انتخاب" الإيراني، إن توقيت نشر التسجيل الخاص بظريف، يأتي في وقت "حساس" تنعقد فيه محادثات الاتفاق النووي بصورة فعالة في فيينا، بين طهران ودول الغرب، ما يثير الشبهة حول المستفيد الحقيقي من هذه التسريبات.

وأردف: "أعتقد أن هناك مؤامرة إسرائيلية سعودية وراء قضية التسجيلات".

وأوضح أن الرئيس حسن روحاني أعطى تعليمات لأجهزة المخابرات لمتابعة الموضوع، والتحقيق بدقة لمعرفة كيفية وصول هذا التسجيل إلى وسائل الإعلام السعودية.

وأثار التسجيل الصوتي المسرب لظريف، في وقت سابق الاثنين، جدلا واسعا في البلاد؛ ما جعل وزارة الخارجية تعتبره مجرد "مواقف شخصية".

ويتحدث ظريف في التسجيل الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن قضايا عدة؛ أبرزها الدور الواسع لقاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الإيرانية.

وأشار خلال التسجيل إلى أن سليماني "عمل عن قرب مع روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015"، بعد مفاوضات شاقة كان ظريف أبرز ممثل لإيران فيها.

كما جاء في التسجيل قول ظريف إن "العسكرية في إيران هي التي تحكم"، مضيفا: "لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، وهيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالبا".

وأثارت التصريحات المسربة انتقادات محافظين، لا سيما وأنها طالت سليماني الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصا بعد اغتياله بضربة جوية أمريكية العام الماضي.