  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نائب الرئيس الايراني: "مؤامرة إسرائيلية سعودية وراء قضية تسريب تسجيل ظريف"

السبت 01 مايو 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب الرئيس الايراني: "مؤامرة إسرائيلية سعودية وراء قضية تسريب تسجيل ظريف"



طهران /سما/

قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، إنه يعتقد بأن "إسرائيل والسعودية" تقفان وراء تسريب تسجيل صوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، أثار جدلا واسعا في البلاد.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، السبت، لموقع "انتخاب" الإيراني، إن توقيت نشر التسجيل الخاص بظريف، يأتي في وقت "حساس" تنعقد فيه محادثات الاتفاق النووي بصورة فعالة في فيينا، بين طهران ودول الغرب، ما يثير الشبهة حول المستفيد الحقيقي من هذه التسريبات.

وأردف: "أعتقد أن هناك مؤامرة إسرائيلية سعودية وراء قضية التسجيلات".

وأوضح أن الرئيس حسن روحاني أعطى تعليمات لأجهزة المخابرات لمتابعة الموضوع، والتحقيق بدقة لمعرفة كيفية وصول هذا التسجيل إلى وسائل الإعلام السعودية.

وأثار التسجيل الصوتي المسرب لظريف، في وقت سابق الاثنين، جدلا واسعا في البلاد؛ ما جعل وزارة الخارجية تعتبره مجرد "مواقف شخصية".

ويتحدث ظريف في التسجيل الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن قضايا عدة؛ أبرزها الدور الواسع لقاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري، في السياسة الإيرانية.

وأشار خلال التسجيل إلى أن سليماني "عمل عن قرب مع روسيا لمعارضة الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015"، بعد مفاوضات شاقة كان ظريف أبرز ممثل لإيران فيها.

كما جاء في التسجيل قول ظريف إن "العسكرية في إيران هي التي تحكم"، مضيفا: "لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، وهيكلية وزارة الخارجية هي ذات توجه أمني غالبا".

وأثارت التصريحات المسربة انتقادات محافظين، لا سيما وأنها طالت سليماني الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الإقليمية الإيرانية، ويحظى بمكانة كبيرة خصوصا بعد اغتياله بضربة جوية أمريكية العام الماضي.

#ايران #تسريب صوتي #محمد جواد ظريف #قاسم سليماني #حسن روحاني #السعودية #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

ملخص نتيجة مباراة الرمثا والسلط في الدوري الأردني 2021

مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

الاعلام الحكومي بغزة: مشهد مسيرات اليوم للأسف خاطئ وضار صحياً

أبو ردينة يحدد ملامح الخطوات المقبلة للرئيس عباس بعد تأجيل الانتخابات

هنية يدعو للقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم والفصائل: هناك خارطة فلسطينية سياسية جديدة

مقتل فتاة بطلق ناري في خانيونس

الأخبار الرئيسية

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

فتح: سندعو الفصائل بما فيها حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وزارة الصحة: 8 وفيات و664 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو وغانتس

انتقاد لاذع لنتنياهو لطريقته باتخاذ القرارات العسكرية أمام جبروت حماس بغزة

الصحة بغزة:4 حالات وفاة و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية