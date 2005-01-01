"مجلس المنظمات" يأسف لقرار تأجيل الانتخابات.. ويؤكد ضرورة تحديد موعد جديد قريب لإجرائها

غزة /سما/

أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي بشأن الانتخابات العامة 2021 وما آل إليه مصيرها، لاسيما صدور قرار تأجيل الانتخابات التشريعية بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي إجرائها في مدينة القدس.

وذكر "مجلس المنظمات" في بيان لها، بأهمية عقد الانتخابات وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني.

وعبر "مجلس المنظمات" عن أسفه لحالة التفرد في القرار الوطني، وخاصة المتعلق بإجراء الانتخابات، واتخاذ منع الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدينة القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات دون سقف محدد أو الغائها، وبخاصة في ظل عدم إجراء أي حوار حقيقي يضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، بما فيها القوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية والمجتمع المدني.

إضافة إلى اقتصار الحوار مع مجموعة من القوى التي لا تعبر عن جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، في وقت عبرت فيه مكونات أخرى، بما فيها منظمات مجتمع مدني وعديد من القوى عن رفضها لتأجيل الانتخابات.

وأكد "مجلس المنظمات" على ضرورة إجراء الانتخابات العامة وتحديد موعد جديد قريب لإجرائها، بما يساهم في تجديد شرعية المؤسسات التي تآكلت منذ الانقسام السياسي، ويمكّن جيلاً كاملاً حُرم من حقه في المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسة التشريعية التي ساهم غيابها في ترهل النظام السياسي وتغول السلطة التنفيذية على كافة مفاصل الحياة، وجعلها مدخلاً حقيقياً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بكافة تجلياتها الوطنية والمؤسساتية، بما يمكن النظام السياسي من مواجهة التحديات التي يفرضها استمرار الاستعمار الإسرائيلي وسياساته الهادفة إلى تنفيذ صفقة القرن وضم المزيد من الأرض الفلسطينية.

ودعا منظمات المجتمع المدني كافة، والقوى والاتحادات والنقابات والائتلافات والكتل المترشحة للانتخابات إلى حوار واسع، للاتفاق على رؤية شاملة اتجاه الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وتبني رؤية جامعة اتجاه إجراء الانتخابات في مدينة القدس باعتبارها عنوان لوحدة الموقف الفلسطيني وجعلها عنواناً لكافة مراحل الصراع مع الاحتلال.

وعبر عن خيبة أمله من صمت المجتمع الدولي حيال تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي لحق القدس وأهلها من المشاركة في الانتخابات أسوة ببقية المحافظات.

كما أكد أن الانتخابات هي واحدة من وسائل ممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، والطريقة الديمقراطية الرئيسية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وشرعيته، بما يُمكن الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة من اختيار رئيسه وممثليه في المجلس التشريعي.

وذلك بعد تآكل الشرعية الشعبية والدستورية لمؤسستي الرئاسة والمجلس التشريعي منذ انتهاء ولايتها بعد انتخابات عام 2005 و2006.

ورأى "مجلس المنظمات" في إجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس، تسجيلاً وترشيحاً ودعايةً واقترعاً، موقفاً وطنياً جامعاً، يتطلب توافقاً وطنياً حول سُبل تحقيقه وفق رؤية وطنية تستند للحق الفلسطيني في السيادة على مدينة القدس، وعدم رهن إجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.

بما يشمل التوافق على الإجراءات التي يجب تبنيها لتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات رغم منع الاحتلال لإجرائها بما يجعل من مدينة القدس عنواناً للنضال ووحدة الموقف الفلسطيني، وتأكيداً لسيادة الفلسطينيين على القدس وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستهجن "مجلس المنظمات" مواقف الاتحاد الأوروبي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة من منع "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، من إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وعدم قيامها بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من عرقلة إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بما في ذلك في مدنية القدس.

وشدد على أن هذا الموقف يعكس تحلل تلك الدول من مسؤوليتها بموجب القانون الدولي، والتماهي مع سياسات الاحتلال بفرض سياسات أمر واقع خلافاً للقانون.