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دحلان: شعبنا لديه من المقومات والقدرات في الخارج أن يبني فلسطين مرتين...فيديو

السبت 01 مايو 2021 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: شعبنا لديه من المقومات والقدرات في الخارج أن يبني فلسطين مرتين...فيديو



أبوظبي/سما/

أكد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح النائب محمد دحلان  اليوم السبت، على أن الشعب الفلسطيني لديه من  المقومات والقدرات في الخارج أن يبني فلسطين مرتين.

وقال دحلان في بيان صحفي صدر بمناسبة يوم العمال العالمي  "أنا لا أريد من الشباب الفلسطيني أن يهربوا من بحر غزة ليبحثوا عن عمل، بل أريد أن يعود الشعب الفلسطيني من الخارج ليعمل بالداخل".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني لديه مقومات وقدرات في الخارج أن يبني فلسطين مرتين، لكن  يجب أن تمنحهم  الحافز والفرصة، واجب السلطة التنفيذية أن تجد فرص عمل جاهزة من أجل الشعب وتجد الحل للأيدي العاملة الفلسطينية".
 
وتابع النائب دحلان: "لا أحد يعرف كم هي المعاناة التي يعانيها العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وفي عهد الشهيد ياسر عرفات كان معدل من  مئة إلى 120 ألف عامل من قطاع غزة يذهبون  إلى إسرائيل للعمل، اَن الأوان إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من مستقبله".

#محمد دحلان #فلسطين

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