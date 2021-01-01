آبل تضع الخصوصية في يد المستخدمين

وكالات / سما /

أصدرت شركة آبل تحديثا جديدا لنظام "آي أو إس 14.5" (iOS 14.5) الخاص بأجهزة آيفون، الذي يضيف كثيرا من الميزات الجديدة، مثل تحديثات "سيري" (Siri)، ودعم أحدث أذرع التحكم في الألعاب، ولكن الأهم تحديثات الخصوصية.

واحتلت تغييرات الخصوصية الجديدة المضمنة في التحديث عناوين الأخبار على مدار أشهر، ويمنح التحديث المستخدمين مزيدًا من الشفافية والتحكم في التطبيقات التي تسعى إلى تتبعهم بغرض الإعلان.

وكانت فيسبوك على وجه الخصوص قلقة بشأن تغيير الخصوصية، لأنه قد يحدّ من قدرتها على استهداف الإعلانات بوجه فعال لمستخدمي آيفون.

وإليك نظرة عامة على الميزات الجديدة في آي أو إس 14.5.

تحديثات الخصوصية الجديدة

يتضمن آي أو إس 14.5 ميزة "آب تراكنغ ترانسبيرينسي" (App Tracking Transparency) التي من المتوقع أن يكون لها آثار كبيرة في طريقة عمل إعلانات الهاتف المحمول.

وتظهر لك نافذة منبثقة عندما تفتح تطبيقًا يريد الوصول إلى معرف جهازك الفريد للمعلنين، وتسأل هذه النافذة المنبثقة عما إذا كنت تريد أن يتم تعقبك، وتوضح سبب طلب التطبيق منك هذا الأمر.

وقالت كثير من الشركات التي تعتمد على الإعلان عبر الإنترنت إن تغيير الخصوصية يقلل من فعالية الإعلانات المستهدفة وربحيتها.

وشنّت فيسبوك حملة على هذا التغيير، ويبدو أنها قد تخسر إيرادات نتيجة لذلك.

مع آبل واتش (Apple Watch) يمكنك فتح الجهاز عندما ترتدي قناعًا

أضافت آبل هذه الميزة إلى آي أو إس 14.5 بالنظر إلى أن أحدث هواتفها تعتمد على ميزة "فيس آي دي" (Face ID) التي لا تعمل عندما ترتدي قناعًا، فيمكنك الآن إعداد "آبل واتش" لفتح قفل آيفون عندما ترتدي قناعًا.

أصوات جديدة للمساعد الرقمي سيري

لم يعد المساعد الصوتي سيري يتحول إلى صوت أنثوي افتراضيًا عند إعداد آيفون، وبدلاً من ذلك، تُطالَب بالاختيار من بين 4 أصوات افتراضية عند تشغيل جهاز آيفون الجديد.

سيري يمكنه إعلان المكالمات بسماعات آير بودز (AirPods)

يعلن سيري الآن المكالمات عبر "آير بودز" أو "كار بلاي" (CarPlay) أثناء القيادة ويتيح لك التحدث للرد على المكالمة، ويعتمد هذا على ميزة موجودة في الهاتف تتيح لسيري قراءة رسائلك النصية من خلال آير بودز.

سيري يتعلم تشغيل الموسيقى من سبوتيفاي (Spotify) والخدمات الأخرى

يبدأ سيري بتعلم تشغيل الموسيقى أو خدمة البث الصوتي التي تستخدمها كثيرًا، وتشغيل طلباتك من تلك الخدمة، ولا يزال يتعذر عليك تغيير الإعداد الافتراضي من "آبل ميوزيك" (Apple Music) إلى "سبوتيفاي"، لكنك إذا واصلت مطالبة سيري بتشغيل الموسيقى من سبوتيفاي، فإنه يبدأ بتعلم تشغيلها من هناك.

دعم أذرع تحكم أجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس

يوفر "آي أو إس 14.5" دعم البلوتوث لأذرع التحكم "بلاي ستيشن 5″ (PS5)، و"إكس بوكس سيريز إس" (Xbox Series S)، و"إكس بوكس سيريز إكس" (Xbox Series X) التي لم تعمل سابقًا مع آيفون.

ويعني هذا أن الأشخاص الذين لديهم الأنظمة الجديدة يمكنهم ممارسة الألعاب مع دعم أذرع التحكم عبر أجهزة آيفون وآيباد.