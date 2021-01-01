تأجيل الإنتخابات يُقرب إنطلاق الدوري الغزي

غزة / سما /

بات من المتوقع أن يستأنف إتحاد كرة القدم بطولة الدوري في قطاع غزة بدرجاته المختلفة, عقب إجازة عيد الفطر السعيد, وذلك بسبب قرار تأجيل الإنتخابات التشريعية.

ومن المتوقع أن يعقد الإتحاد إجتماعاً الأسبوع القادم, لتحديد موعد إستئناف مرحلة الإياب من بطولة الدوري, حيث كانت مصادر صحفية قد تحدثت عن تحديد الثامن والعشرين من مايو موعداً لإنطلاق مرحلة الإياب, لكن تأجيل الإنتخابات ربما يُقرب الموعد لمنتصف شهر مايو, علماً أن الإتحاد لم يُحدد موعد رسمي لإستئناف البطولات.

وعادت معظم الأندية للتدريبات من جديد, إستعداداً لإستئناف المسابقات, ومنها من يُشارك في البطولة الرمضانية التي ينظمها المجلس الأعلي للشباب والرياضة.