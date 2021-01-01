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شرط راموس الوحيد للموافقة على تجديد عقده مع ريال مدريد

السبت 01 مايو 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط راموس الوحيد للموافقة على تجديد عقده مع ريال مدريد



وكالات / سما /

حدد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد شرطه الوحيد الذي يطالب إدارة النادي بتلبيته للموافقة على تجديد العقد، وذلك وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي، وفشلت الإدارة في التوصل لاتفاق معه طوال الفترة الماضية، بسبب اختلاف الطرفين على بنود العقد الجديد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سيرجيو راموس طلب من فلورنتينو بيريز تجديد عقده لمدة موسمين وليس موسم واحد، وهو شرط رئيسي يرفض التنازل عنه.

وأضاف التقرير أن سيرجيو راموس لا يضع مسألة الراتب كأولوية بالنسبة له لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، لكنه يريد الحصول على عقد يمتد لعامين.

وتتعارض مطالب راموس مع السياسة التي يتبعها ريال مدريد في تجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزا حاجز 30 عاماً، حيث يفضّل بيريز تجديد عقد اللاعب لمدة سنة واحدة فقط، وهذا ما يرفضه راموس تماماً.

#ريال مدريد #راموس #العقد

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