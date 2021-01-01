كلوب يكشف أسباب إهدار الفرص في ليفربول

وكالات / سما /

تطرق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للحديث عن ظاهرة إهدار الفرص في فريقه، خاصةً وأن المردود التهديفي للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو تراجع بشكل رهيب هذا الموسم.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي، وهي مواجهة يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار، فالأول يسعى للاقتراب من المراكز الأربع الأولى، أما الثاني فيتطلع لتعزيز وصافته.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر يونايتد: “لا نسجل عدداً كافياً من الأهداف لكن نخلق الكثير من الفرص وهذا ما علينا مواصلة القيام به، أنا إيجابي بشأن فرصنا يوم الأحد”.

وتابع: “عندما لا تسجل الأهداف مثلنا تماماً فعليك القيام بخلق هذه اللحظات الحاسمة مجدداً وتحاول استخدامها بشكل صحيح وهذا ما اُخبره للاعبي فريقي”.

وأردف: “لقد ألقينا نظرة لنرى ما إذا كنا أنانيين للغاية، نحن لسنا كذلك، ولكن يمكننا أن نرى أن اللاعبين ليسوا واثقين بدرجة كافية في الوقت الحالي، لا يسجلون من اللمسة الأولى، ونحن نعمل على اكتسابها حتى لا نستمر في خسارة النقاط”.

وواصل: “عندما تكون مليئاً بالثقة، فأنت تريد فقط التوغل والتجربة، ونحن لا نفعل هذا الأمر في الوقت الحالي. قبل موسمين محمد صلاح ضد تشيلسي في كرة طويلة، راوغ وتوغل وسدد وسجل، لم يكن الهدف حتى فرصة لأنه كان محاطاً بسبعة أو ثمانية لاعبين من الخصم، ولكن كانت لديه الثقة حتى يجرب”.

واختتم: “سأتحدث مع اللاعبين، حتى أساعدهم على إيجاد الحلول، عندما لا تدخل الكرة الأولى، ولا تدخل الكرة الثانية، ولا تدخل الكرة الثالثة، فإن اللاعبين يفقدون الثقة في أنفسهم، ويصبح الأمر مثل الجرح الذي ينزف مرة أخرى”.