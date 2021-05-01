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مفاجأة.. الحرس الثوري الايراني يعلن اعتقال "ممولين من السعودية" وينشر تفاصيل مثيرة

السبت 01 مايو 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. الحرس الثوري الايراني يعلن اعتقال "ممولين من السعودية" وينشر تفاصيل مثيرة



طهران/سما/


اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عناصر من زمرة "هبوط ايران" المعادية للجمهورية الإسلامية.


ووفقا لوكالة "فارس" للأنباء، اعترف عناصر الزمرة بمحاولات خداع المواطنين من خلال الظهور بالزي العسكري الرسمي في تطبيق "الانستغرام" والادعاء بأنهم منشقون عن القوات المسلحة الإيرانية لإثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد. حسب قوله.
وبحسب الوكالة، تسعى هذه الزمرة منذ عام 2018 لتوحيد التيارات المعادية لإيران بتمويل من الحكومات الغربية والسعودية.

وتهدف زمرة "هبوط إيران" لفبركة وتضخيم الأخبار الداخلية من أجل أن يواكبها الرأي العام عن طريق الإيحاء بضعف الدولة في إدارة الحكومة من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

#الحرس الثوري الايراني #السعودية

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