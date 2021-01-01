بدء تشغيل محطة المعالجة المركزية لمياه الصرف الصحي لمحافظتي غزة والوسطى

غزة / سما /

أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن البدء بمرحلة تشغيل محطة المعالجة المركزية لمياه الصرف الصحي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم بموقع المحطة رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم وبمشاركة رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد أبو رمضان وممثل حكومة المانيا الفيدرالية لدى دولة فلسطين كريستيان كلاجس ومدير بنك التنمية الالماني بفلسطين السيد ديفيد كونز ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي والمدني.

وأشاد د. ماجد أبو رمضان بالتعاون الرائع والشراكة الحقيقية مع الجانب الألماني والتي كان ثمرتها انجاز هذا المشروع الذي يأتي في مقدمة المشاريع الاستراتيجية على مستوى الوطن ويعتمد على أحدث التكنولوجيا في عملية المعالجة التي تعتمد بالأساس على توفير الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي الناتج عن عملية المعالجة إضافة الى وحدة انتاج الطاقة الشمسية الموجودة بالمحطة.

وكما أكد د. ماجد أبو رمضان على أهمية هذا المشروع الذي سيعمل على انهاء الكارثة البيئة بمنطقة وادي غزة من خلال استقبال كميات مياه الصرف الصحي الواردة من كافة مناطق المحافظة والوسطى ومدينة غزة ومعالجتها بطريقة آمنة وإعادة ضخها الى مجرى وادي غزة.

ومن جهته عبر ممثل حكومة المانيا الفيدرالية السيد كريستيان كلاجس عن سعادته لوجوده في قطاع غزة اليوم ومشاركته بحفل اعلان مرحلة تشغيل هذه المحطة وانجاز هذا المشروع الذي يعد خطوة هامة لإعادة تأهيل البنية التحتية المائية بقطاع غزة التي تأثرت بشكل كبير خلال الحروب السابقة مشيرا الى انه زار هذه المنطقة قبل عدة سنوات وشاهدت حجم الكارثة البيئة الموجودة بوادي غزة والذي سيعمل هذا المشروع على حلها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته أكد السيد كريستيان أن الحكومة الألمانية ستواصل دعم كافة المشاريع التي من شانها الارتقاء بقطاع المياه الصرف الصحي في فلسطين.

وقال رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم أن الاحتفال اليوم ببداية تشغيل هذا المشروع من ارض قطاع غزة يأتي في سياق سلسلة الاحتفالات بتنفيذ المزيد من الانجازات الكبيرة والمتلاحقة لتطوير وتحسين المياه والصرف الصحي لسكان قطاع غزة على الرغم من كافة التحديات والصعوبات التي نعيشها.

وأضاف:"فاليوم ومع انجاز المرحلة الاولى من هذا المشروع نعلن عن بدء المرحلة الاخيرة من تنظيف وادي غزة وعودته الى محمية طبيعية نظيفة خالية من الملوثات، وكذلك توقف التلوث المستمر لبحر غزة، هذا البحر الذي طالما حلم به اهلنا هنا باعتباره المتنفس الوحيد لهم، ونستطيع اليوم ان نرى أن البحر بات يعود تدريجيا الى طبيعته".

وأكد م. غنيم انه ومع نهاية 2020 وبعد انجاز أكثر من تسعين بالمئة من خطة سلطة المياه لتلافي الكارثة التي كانت محدقة في قطاع غزة نستطيع القول ان الكارثة باتت خلفنا ونحن الان نعمل على انحاز المشروع الاستراتيجي الاهم وهو انشاء محطة التحلية المركزية لأجل انهاء مشكلة المياه بشكل نهائي خلال السنوات القادمة.