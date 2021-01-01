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الهند تسجل رقما قياسيا جديدا من الإصابات وتايلاند في عدد الوفيات

السبت 01 مايو 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تسجل رقما قياسيا جديدا من الإصابات وتايلاند في عدد الوفيات



نيودلهي/بانكوك/سما/

 سجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وتايلاند سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات، بلغ 21 وفاة في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إن الهند سجلت 401993 حالة إصابة جديدة (بكوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض.

وبلغ العدد الإجمالي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في الهند أكثر من 19.16 مليون حالة وفقا للوزارة.

وخلال الفترة الزمنية ذاتها، ارتفع عدد الوفيات بمقدار 3523 ليصل 211853 شخصًا، بينما تعافى أكثر من 15.68 مليون مريض منذ بداية الوباء.

وتعاني الهند من موجة جديدة شرسة من إصابات فيروس كورونا، بالتزامن مع نقص في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات.

تايلاند تتعرض لموجة تفشي كورونا ثالثة

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات في البلاد بكورونا، بلغ 21 وفاة في يوم واحد.

وسجلت الوزارة 1891 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، في موجة ثالثة شرسة من الإصابات، بعد عام من نجاح تايلاند النسبي في السيطرة على الفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في تايلاند 67044 منذ بدء الجائحة العام الماضي، مع 224 حالة وفاة في المجمل.

وتصل الغرامات التي تفرضها تايلاند على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات بالأماكن العامة في 48 مقاطعة إلى 20 ألف بات، أي نحو 640 دولارا.

#الهند #تايلاند #فيروس كورونا #وباء كورونا

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