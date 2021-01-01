مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ "جائزة ياسر عرفات للإنجاز"

رام الله/سما/

أعلنت مؤسسة ياسر عرفات عن فتح باب الترشيح لـ"جائزة ياسر عرفات للإنجاز" للعام 2021، والتي تمنحها المؤسسة سنوياً لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل تقديراً لما أنجزه في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العملي/الأكاديمي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السبت، أن لجنة خاصة تقوم بدراسة الترشيحات المقدمة للمؤسسة واختيار الفائز بالجائزة والتي تشمل براءة الجائزة ومجسما رمزياً ومبلغ 25,000 دولار أميركي.

ونوهت إلى أن لجنة الجائزة ستقيّم فقط ما يردها ولا تأخذ على عاتقها استيفاء النواقص، وبناء على تقييم دقيق للترشيحات المقدمة، تدرج عدداً من المرشحين الذين وجدت لديهم الأهلية، لنيل الجائزة، في قائمة مختصرة، ويتم اختيار الفائز من بينهم بعد تقييم إضافي.

شروط الترشيح:

يشترط أن يكون المرشَح إما فرداً فلسطينيا حيا يرزق، أو مؤسسة قائمة أو فريق عمل، قدم خدمات جليلة للوطن من خلال عمله في أي من المجالات الخمسة المحددة أعلاه، ويجوز ترشيح غير الفلسطيني إذا قدم خدمات جليلة لفلسطين.

لا يجوز لأي أن يرشح نفسه بنفسه لنيل الجائزة.

يجوز أن تكون الجهة المرشحة فلسطينية أو عربية، ويقبل الترشيح المقدم من الجهات التالية فقط: المؤسسات والهيئات الاعتبارية من خلال مجالسها التي تمثلها، والأفراد من ذوي الاختصاص والسمعة المهنية المشهودة.

لا ينظر في الترشيحات التي تكون خارج المجالات الخمسة المحددة للجائزة .

لا ينظر في أي ترشيحات تقدم دون مرفقات موثقة للإنجاز ويستحسن طباعة المواد المكتوبة.

آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح هو 31 تموز/ يوليو 2021

وحثت لجنة الجائزة جميع المعنيين على التنافس لنيل هذه الجائزة، علماً أنها ستمنح لفائز واحد فقط، وأنه بالإمكان إعادة ترشيح من كان قد أدرج على القائمة المختصرة ولم يفز في سنة سابقة.

للحصول على استمارة الترشيح، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الاطلاع على الصفحة الإلكترونية للمؤسسة https://yaf.ps/