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التنمية بغزة تتحدث عن آخر مستجدات المنحة القطرية وشيكات الشؤون

السبت 01 مايو 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تتحدث عن آخر مستجدات المنحة القطرية وشيكات الشؤون



غزة/سما/

تحدثت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة، بالإضافة لشيكات الشؤون.

وقالت المتحدثة بإسم الوزارة عزيزة الكحلوت إنهم لم يبلغوا بشكل رسمي حتى اللحظة بموعد صرف المنحة القطرية، وهم ينتظرون صرفها في القريب العاجل، والجهود مع اللجنة القطرية تبذل لصرفها قبل عيد الفطر.

وبخصوص شيكات الشؤون، قالت الكحلوت إنهم في انتظار صرف مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، والوزارة برام الله قالت إنها ستصرف قبيل العيد وهي تأخرت عن موعدها حيث كان من المفترض صرفها في شهر مارس الماضي.

ولفتت إلى أنه وخلال شهر رمضان المبارك تم صرف مساعدات لنحو 52 ألف أسرة محتاجة ومسجلة لدى نظام وزارة التنمية الاجتماعية، ونسعى للتواصل مع جهات مانحة لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة بقطاع غزة.

#التنمية بغزة #وزارة التنمية الاجتماعية #المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية #صرف شيكات الشؤون

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