غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للحافلتين السابعة من الكشف السابق + الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/15).

وأشار إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلتين (1+2) يوم الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات.

ولفتت إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (3-5) يوم الثلاثاء وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.



وطالب المسافرين، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على رابط الكشف الجديد (2021/15) اضغط هنا