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سنضيف أسر جديدة...التنمية تكشف سبب تأخر صرف مستحقات الشؤون

السبت 01 مايو 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سنضيف أسر جديدة...التنمية تكشف سبب تأخر صرف مستحقات الشؤون



غزة/سما/

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك حول صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة مع وزارة المالية لصرف مستحقات الشؤون قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح في تصريحات إذاعية، أنه سيتم الإعلان عن الموعد المؤكد عند تحديد وزارة المالية لموعد الصرف كون الدفعة الحالية ستكون من خزينتها.

وأشار أن تأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية يأتي بسبب مساعي وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب كون الاتحاد الأوروبي لم يرسل المبلغ المستحق للصرف.


وبين أن الدفعة الحالية والقادمة ستتحمل وزارة المالية صرفها.

ونوه أنه سيتم إضافة أسر جديدة وإخراج أخرى في الضفة وقطاع غزة وإعادة بعض الأسر المحجوبة خاصةً في غزة.

#التنمية الاجتماعية #غزة #صرف شيكات الشؤون #شيكات الشؤون #داوود الديك

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