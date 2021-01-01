سنضيف أسر جديدة...التنمية تكشف سبب تأخر صرف مستحقات الشؤون

غزة/سما/
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك حول صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة مع وزارة المالية لصرف مستحقات الشؤون قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضح في تصريحات إذاعية، أنه سيتم الإعلان عن الموعد المؤكد عند تحديد وزارة المالية لموعد الصرف كون الدفعة الحالية ستكون من خزينتها.
وأشار أن تأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية يأتي بسبب مساعي وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب كون الاتحاد الأوروبي لم يرسل المبلغ المستحق للصرف.
وبين أن الدفعة الحالية والقادمة ستتحمل وزارة المالية صرفها.
ونوه أنه سيتم إضافة أسر جديدة وإخراج أخرى في الضفة وقطاع غزة وإعادة بعض الأسر المحجوبة خاصةً في غزة.