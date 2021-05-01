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الصحة بغزة:4 حالات وفاة و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 01 مايو 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة:4 حالات وفاة و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت 1-5-2021، تسجيل 4 حالات وفاة و493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1939 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 899 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 101470، منها 12488 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 612 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 88083، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 306، منها 226 حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 55200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 37342.

#وزارة الصحة #غزة

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