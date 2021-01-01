مستعربون يختطفون فتيين خلال مواجهات في بيت لحم

بيت لحم/سما/

قالت مصادر محلية إن قوات المستعربين المتنكرين بالزي المدني اعتقلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، الفتيين أحمد رائد العدم (16 عامًا) وحسين خضر مسالمة (15 عامًا)، وذلك خلال المواجهات الليلية التي اندلعت في محيط قبة راحيل شمال بيت لحم تضامنًا مع هبة المقدسيين ضد الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن أفرادًا من المستعربين اندسوا في صفوف المتظاهرين خفية وتمكنوا من اعتقال الفتيين في وقت منفصل عن الآخر، ليصل عدد المعتقلين خلال المواجهات في محيط قبة راحيل المستمرة منذ ثمانية ليالي على التوالي إلى عشرة معتقلين.

وخلال المواجهات، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي وقنابل الصوت بكثافة، واستمرت المواجهات حتى ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم.



وفي بلدة حوسان غربًا، شهدت منطقة الجسر قرب الشارع الملتف حول البلدة، مواجهات في ساعات الليل المتأخرة، قام خلالها الجنود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات إغماء وغثيان، وأغلق الجنود الشارع المحاذي للمواجهات أمام حركة السير.