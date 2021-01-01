نقابة الأطباء تعلن اغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية

رام الله/سما/

أعلنت نقابة الاطباء في الضفة الغربية اليوم السبت اغلاق اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية يوم الثلاثاء القادم

وقالت النقابة في تصريح على حسابها في الفيس بوك:"الزميلات و الزملاء في المستشفيات و المراكز الخاصة: بسبب تعنت الحكومة و خروجها عن الإلتزام الأخلاقي و الوطني تجاه أهم فئة صمدت و كافحت في مواجهة الجائحة بعدم تنفيذ إتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام و تعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية.

فإنه سيكون يوم الثلاثاء القادم و حسب بيان النقابة الأخير إغلاق لأقسام الطوارىء في المستشفيات الحكومية.

وأضافت" في الأغلب سيتوجه المرضى لمستشفيات غير حكومية . بالتالي سيكون العبء عليكم ثقيل بعض الشيء.

وتابعت" إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة.. و سنواصل مساعدة أهلنا و أبناء شعبنا و ان تغيرت أماكن الخدمة.