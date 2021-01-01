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نقابة الأطباء تعلن اغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية

السبت 01 مايو 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء تعلن اغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية



رام الله/سما/

أعلنت نقابة الاطباء في الضفة الغربية  اليوم السبت اغلاق اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية يوم الثلاثاء القادم

وقالت النقابة في تصريح على حسابها في الفيس بوك:"الزميلات و الزملاء في المستشفيات و المراكز الخاصة: بسبب تعنت الحكومة و خروجها عن الإلتزام الأخلاقي و الوطني تجاه أهم فئة صمدت و كافحت في مواجهة الجائحة بعدم تنفيذ إتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام  و تعنتها في كل مبادرات الحل لتنفيذ الاتفاقية.
فإنه سيكون يوم الثلاثاء القادم  و حسب بيان النقابة الأخير  إغلاق لأقسام الطوارىء في المستشفيات الحكومية.

وأضافت" في الأغلب سيتوجه المرضى لمستشفيات غير حكومية . بالتالي سيكون العبء عليكم ثقيل بعض الشيء.

وتابعت" إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة.. و سنواصل مساعدة أهلنا و أبناء شعبنا و ان تغيرت أماكن الخدمة.

#نقابة الاطباء #فلسطين #المستشفيات الحكومية #رام الله #الضفة الغربية

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