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استئناف المحادثات بين اسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية الثلاثاء

السبت 01 مايو 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف المحادثات بين اسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية الثلاثاء



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة، أن لبنان والاحتلال الإسرائيلي، سيستأنفان الثلاثاء،  المحادثات بشأن الحدود البحرية.

ويصل الفريق الأمريكي الذي يقوده جون دروشر إلى بيروت يوم الاثنين المقبل.

فيما أكد مسؤولون إسرائيليون، أن المحادثات بشأن الحدود البحرية مع لبنان ستستأنف الثلاثاء المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر.


وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن "المحادثات تأتي ضمن محاولة لحل الخلاف بين الطرفين حول التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط".

ونقل الموقع عن المسؤولين (لم يحددهم)، قولهم إن اجتماعا سيعقد برعاية أمريكية (لاستئناف المفاوضات)، في مقر الأمم المتحدة برأس الناقورة، قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
 
وبدأت المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، في تشرين الأول/ أكتوبر، لترسيم الحدود البحرية برعاية أممية وأمريكية. لكنها تعثرت بعد جولات عدة.

وخلال المفاوضات، زاد لبنان مطلبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كيلومترا مربعا إلى 2300 كيلومتر مربع، وهو ما يرفضه الاحتلال الإسرائيلي.

#اسرائيل #لبنان #ترسيم الحدود البحريّة

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