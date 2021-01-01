رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت، على تأييد قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتأجيل الانتخابات، بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس.

كما واصلت الصحف المحلية تغطيتها لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سجل يوم أمس وفاة 18 مواطناً، ورصد 861 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

القدس تقول كلمتها.. لا انتخابات دون عاصمة فلسطين

فلسطينيو الشتات: من يتنازل عن القدس يتنازل عن حق العودة

اشتية يقرر عودة جميع المستقيلين من وظائفهم بسبب ترشحهم للانتخابات التشريعية لممارسة عملهم

بتوجيهات من الرئيس.. إقامة مأدبة إفطار لأهالي مخيم السيدة زينب

الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى ويهاجم الشبان في باب العامود

عشرات الآلاف يصلون الجمعة والعشاء والتراويح في "الأقصى"

تركيا: السبب الأساس الذي دفع الفصائل الفلسطينية لتأجيل الانتخابات هو رفض إسرائيل إجراءها في القدس وعرقلة الحملة الانتخابية

لجنة القضاء على التمييز العنصري تقر بالإجماع بشكوى فلسطين ضد إسرائيل

شيخ الأسرى.. سنوات خلف القضبان ومعاناة مستمرة

18 وفاة و861 إصابة بفيروس كورونا

كارثة في إسرائيل: 45 قتيلاً وعشرات الجرحى في تدافع خلال احتفال يهودي قرب صفد

"الأيام":

إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرات الجمعة

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يدعوان إسرائيل لتسهيل الانتخابات في القدس

مجدلاني: اتصالات خلال أيام مع مختلف الفصائل والقوى لتشكيل حكومة وفاق وطني

الاحتلال يعيد وضع سواتر حديدة متحركة في باب العامود

الرئيس يعزي العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد

60 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الأقصى

152 مليون إصابة "كورونا" في العالم مع تفشٍ غير مسبوق للوباء بالهند

"الوباء": 18 وفاة ورصد 861 إصابة جديدة

"الأونروا": خيبة أمل من قرار البرلمان الأوروبي بشأن المواد التعليمية

مصرع 45 إسرائيلياً وإصابة 150 آخرين في تدافع ضخم خلال تجمع ديني قرب صفد

"القدس":

إصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم وبيت دجن وكفر قدوم وجنين

18 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا

الحبس لعنصر من حماس اعتدى على الصحفية مرشد

الرئيس يهاتف الملك عبد الله بن الثاني معزياً بوفاة الأمير محمد بن طلال

الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بـ"الجمعة العظيمة" و"سبت النور"

الاحتلال أعاد نصب "الحواجز الحديدية المتحركة" في باب العامود

اشتية يتيح عودة جميع المستقيلين بسبب ترشحهم للانتخابات إلى وظائفهم

إسرائيل تكثف عمليات "المستعربين"

فتح تحقيق بمقتل 45 إسرائيلياً وجرح 150 باحتفال ديني في جبل الجرمق