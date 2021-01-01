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مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

السبت 01 مايو 2021 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات



رام الله/سما/

قال مصدر فلسطيني لموقع "ميدل إيست آي"، مساء الجمعة، إنه عُرضت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أربعة حلول على الأقل من أجل تمكن المقدسيين من المشاركة في الانتخابات.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر شارك في عملية تحضير الانتخابات، رفض الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أنه في الأسابيع الأخيرة عرضت على عباس خيارات عدة عملية من أجل القدس الشرقية خلال الاجتماعات الداخلية.

ولفت إلى أن الحلول الممكنة تشمل وضع محطات اقتراع في منشآت للأمم المتحدة بالقدس أو في السفارات الأوروبية، أو تسهيل التصويت الإلكتروني، أو وضع مراكز اقتراع داخل القدس.

وأشار المصدر إلى أن عباس تذرع بالقدس لتأجيل الانتخابات وحماية موقفه من منافسيه داخل حركة فتح، فيما أعرب عن إحباطه من الساعات الطويلة التي أمضاها في التحضير للانتخابات.

 
وقال: "كانت هناك إرادة حقيقية لإجراء انتخابات، لكن منذ اليوم الأول الذي قرر فيه القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي (منافس عباس) خوضها، علمنا أنه لن تكون هناك انتخابات".

وأضاف المصدر أن "الانتخابات كانت جدّية حقا، ولم تكن هناك مشكلة مع حماس، وكان هناك اتفاق، ولكن المشكلة كانت فقط داخل حركة فتح".

ونقل موقع ميدل إيست آي، نفي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، أحمد مجدلاني، وجود أي حلول طرحت على الطاولة بشأن القدس.
 

وقال: "هذا ليس صحيحا، ولم يطرح، كما أنه لم تكن هناك أي مقترحات من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة بهذا الشأن".قال مصدر فلسطيني لموقع "ميدل إيست آي"، مساء الجمعة، إنه عُرضت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أربعة حلول على الأقل من أجل تمكن المقدسيين من المشاركة في الانتخابات.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر شارك في عملية تحضير الانتخابات، رفض الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أنه في الأسابيع الأخيرة عرضت على عباس خيارات عدة عملية من أجل القدس الشرقية خلال الاجتماعات الداخلية.

ولفت إلى أن الحلول الممكنة تشمل وضع محطات اقتراع في منشآت للأمم المتحدة بالقدس أو في السفارات الأوروبية، أو تسهيل التصويت الإلكتروني، أو وضع مراكز اقتراع داخل القدس.

وأشار المصدر إلى أن عباس تذرع بالقدس لتأجيل الانتخابات وحماية موقفه من منافسيه داخل حركة فتح، فيما أعرب عن إحباطه من الساعات الطويلة التي أمضاها في التحضير للانتخابات.


وقال: "كانت هناك إرادة حقيقية لإجراء انتخابات، لكن منذ اليوم الأول الذي قرر فيه القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي (منافس عباس) خوضها، علمنا أنه لن تكون هناك انتخابات".

وأضاف المصدر أن "الانتخابات كانت جدّية حقا، ولم تكن هناك مشكلة مع حماس، وكان هناك اتفاق، ولكن المشكلة كانت فقط داخل حركة فتح".

ونقل موقع ميدل إيست آي، نفي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، أحمد مجدلاني، وجود أي حلول طرحت على الطاولة بشأن القدس.

وقال: "هذا ليس صحيحا، ولم يطرح، كما أنه لم تكن هناك أي مقترحات من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة بهذا الشأن".

#الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات التشريعية ذ

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