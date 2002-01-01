الغارديان: شكوى فلسطيني سجين في غوانتانامو أمام الأمم المتحدة

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا بقلم جوليان بورغر من واشنطن عن فلسطيني سجين في غوانتانامو لجأ إلى الأمم المتحدة لملاحقة عدد من الدول، يقول إنها شاركت في احتجازه تعسفيا وتعذيبه.

فقد رفع السجين شكواه أمام "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة، ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وخمس دول أخرى لدورها في برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) لاحتجاز وتسليم المشتبه في صلتهم بالإرهاب، باستخدام "مواقع سرية" في أنحاء متفرقة من العالم.

وقضى زين العابدين محمد حسين، وكنيته أبو زبيدة، 19 عاما في سجن غوانتانامو دون محاكمة. وهو فلسطيني نشأ في السعودية واعتقل في عام 2002 وسُلّم إلى السي آي ايه، على أنه من قيادات تنظيم القاعدة. ولكن المخابرات الأمريكية خلصت في عام 2006 إلى أنه لم يكن حتى عضوا في التنظيم.

ومع ذلك، بقي في سجن غوانتانامو، دون أمل في الإفراج عنه.