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"اتقوا الله نحن في رمضان".. جيش الاحتلال يرد على "الشامتين" في قتلى جبل الجرمق

السبت 01 مايو 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اتقوا الله نحن في رمضان".. جيش الاحتلال يرد على "الشامتين" في قتلى جبل الجرمق



القدس المحتلة/سما/

انقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من وصفهم بـ"الشامتين" من العرب في مقتل 45 شخصا بحادث جبل الجرمق في إسرائيل "خاصة أنه حصل في رمضان"، ورد عليهم ببيت شعر عربي قديم.

وقال أدرعي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة عبر "تويتر": "فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل ميرون".



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وتابع أدرعي: "ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، حسبي الله ونعم الوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في رمضان".

وأكدت السلطات الإسرائيلية الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المدرج والتدافع في جبل الجرمق قرب صفد إلى 45 قتيلا إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

ووقع الحادث ليل الخميس إلى الجمعة خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) وشارك فيها 100 ألف شخص، حيث تعرض البعض للاختناق أو السحق ولم يلحظهم أحد حتى صدر نداء استغاثة عبر مكبرات الصوت.

#الجيش الاسرائيلي #افيخاي ادرعي #جبل الجرمق #حادث صفد #حادث ريمون
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