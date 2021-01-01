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4 دول أوروبية كبرى تعرب عن أسفها إزاء قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

السبت 01 مايو 2021 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 دول أوروبية كبرى تعرب عن أسفها إزاء قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية



وكالات


قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الجمعة، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء "قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية" التي كانت مقررة في مايو.


ودعت الدول الأربع في بيان مشترك "السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن...وندعو إسرائيل إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وفقا للاتفاقيات السابقة".

وكان المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، دعا إسرائيل لـ"المساعدة في إجراء مثل هذه الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن، أمس الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، متهما السلطات الإسرائيلية بالحيلولة دون تنظيم عملية الاقتراع في القدس الشرقية.

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