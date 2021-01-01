6 من يهود أميركا وكندا لقوا حتفهم بـ "كارثة ميرون"

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع واي نت العبري، فجر اليوم السبت، أن 6 من يهود الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، لقوا حتفهم في ما توصف بـ "كارثة ميرون" في صفد، والتي وقعت فجر أمس وأدت لمصرع 45 يهوديًا متدينًا.

وبحسب الموقع، فإن 4 من بين "الضحايا" هم من يهود الولايات المتحدة، و 2 من كندا.

وكان جو بايدن الرئيس الأميركي هاتف أمس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقدم له التعازي، وأوعز بتقديم المساعدة اللازمة لإسرائيل.

فيما قدم رئيس وزراء كندا جاستن ترودو التعازي بوفاة اثنين من يهود بلاده، معربًا عن استعداده لتقديم كل مساعدة ممكنة.

القدس"