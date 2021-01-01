شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 19 كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

مشاهدة أحداث مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 19 كاملة في رمضان 2021 حيث تتسارع الأحداث في كل يوم خلال منذ انطلاقه بداية الشهر الفضل ويعرض على عدد من القنوات العربية أبرزها ام بي سي وغيرها.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة السابقة تسارعت وتيرة الأحداث والتفاصیل المثیرة في المسلسل الدرامي السوري الشھیر باب الحارة، ففي الحلقة الجديدة ينجو أبو عزام من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لمحاولة قتل.

وعلى الرغم من تعرض حیاة أبو عزام للخطر إلا أنه يواصل عملیة البحث عن قاتل نجله، ولا تزال الشكوك تحوم حول شكري خاصة في ظل تفاقم الخلاف مع ابو عزام، وفي المقابل يبدأ أبو جودت البحث عن المجرم.

والمجرم هو الذي قتل العسكري وحاول قتل أبو عزام، ويضع أبو جودت نصاب عینه على ضم حارة الصالحیة للحارات التي يترأسھا مخفره، ليفرض سيطرته على حارتي الضبع والصالحية المجاورتين لبعضهما ابلعض.

ومنذ بداية مسلسل باب الحارة 11 ضجت مواقع السوشیال میديا ووسائل الاعلام بسبب المسلسل الدرامي السوري الذي يتواصل عرضه للموسم الحادي عشر على التوالي، مستغلا سلسلة النجاحات التي حققھا في المواسم الأولي.

فقد حقق العمل نجاحا جماھیريا كبیرا في الوسط العربي وخاصة منطقة الخليج والشام فقدم مسلسل باب الحارة على مدار السنوات الماضیة عددا من القضايا الاجتماعية الھامة، وكشفت عن شیم ومكارم أخلاق وأصالة البیئة الشامیة.

مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 19 كاملة تجدونها يوميا لمتابعي موقع سما في كل مكان مع المسلسل السوري التاريخي، حيث تم تأجیل العرض لرمضان 2021 بسبب جائحة كورونا التي عرقلت عملیة إعداد المسلسل.