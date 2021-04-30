القسام يزف أحد مقاتليه

غزة / سما /

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى العلا أحد أبطالها المجاهدين، من مخيم البريج وسط قطاع غزة، والذي توفي إثر إصابته بفايروس كورونا .

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري بأن المجاهد القسامي/ وليد محمد البغدادي من مخيم البريج وسط القطاع، توفي اليوم الجمعة 18 رمضان 1442هـ الموافق 30/04/2021م متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.