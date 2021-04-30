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حنان المقبل بالانعاش في مستشفى قوى الأمن .. ما هو مرضها ؟

الجمعة 30 أبريل 2021 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنان المقبل بالانعاش في مستشفى قوى الأمن .. ما هو مرضها ؟



الرياض / سما

تصدر خبر نقل حنان المقبل المشهورة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المستشفى المنصات الاجتماعية وذلك بعد أن طرأ تدهورًا على حالتها الصحية ألزمها الفراش.

وقالت مصادر مطلعة إن حنان المقبل بالانعاش في مستشفى قوى الأمن بالمملكة، مشيرة إلى أن حالتها الصحية في تحسن مستمر وتطلب من متابعيها تكثيف الدعاء لها بهذه الأيام المباركة.

ونشرت إحدى شقيقات حنان المقبل مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع سناب شات، تحدثت خلاله عن تطورات حالتها الصحية ووضعها الحالي بعد أن اضطر الأطباء لنقلها للإنعاش.

وقالت : "سلام عليكم أنا أخت حنان المقبل، مشكورين جدا على سؤالكم عنها الله يسعدكم ولا يريكم مكروها في أحبابكم"، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لشقيقتها صعبة للغاية.

حنان المقبل بالانعاش:

وأضافت: لا تنسوا حنان من دعائكم الذي تحتاجه حاليا واعتذر نيابة عنها والأسرة المنتجة لعدم استقبال منتجاتهم بسبب الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها في الوقت الراهن.

وبعد نشر المقطع القصير، تصدر هاشتاق حنان المقبل بالانعاش موقع تويتر حيث شارك العشرات من محبيها ومتابعيها صورًا لها وتمنوا لها الشفاء والسلامة التامة من مرضها.

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