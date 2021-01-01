واشنطن: فريق وساطة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل لبنان 3 مايو

واشنطن /سما/

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن فريق الوساطة الذي سيشارك في المحادثات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية المتنازع عليها سيسافر إلى بيروت يوم 3 مايو/أيار المقبل.

وكان لبنان، قد وافق أمس الخميس على لعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون بعد محادثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد هيل في بيروت، "أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل".

وقال عون في تصريحات صحفية: "نشدد على أسس انطلاق المفاوضات، وعلى حق لبنان بتطوير موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستوريّة".

وطالب الرئيس اللبناني بـ"اعتماد خبراء دوليين لترسيم خط الحدود وفقا للقانون الدولي" و"الالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة، وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش الإسرائيلي وفي المياه المحاذية".

بدوره، أكد هيل التزام بلاده بدعم لبنان، وقال "الشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية".

وعرض مساعد وزير الخارجية الأمريكي وساطة بلاده بين لبنان وإسرائيل في ترسيم الحدود البحرية، قائلا إن "أمريكا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

ويقوم المسؤول الأمريكي بزيارة حالية إلى لبنان، بدأها الأربعاء، بلقاء المسؤولين والقادة السياسيين، بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، والزعيم الدرزي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.