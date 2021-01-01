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الاحتلال يعيد وضع السواتر الحديدية في باب العامود بالقدس المحتلة

الجمعة 30 أبريل 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد وضع السواتر الحديدية في باب العامود بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، وضع سواتر حديدية متحركة في ساحة باب العامود الخارجية، بالقدس القديمة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استغلت عدم وجود المواطنين في منطقة ومحيط باب العامود مع موعد الإفطار، وأعادت وضع الحواجز للمرة الثانية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن شبانا مقدسيون تمكنوا في الخامس والعشرين من هذا الشهر، من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها شرطة الاحتلال في محيط باب العامود، والتي تسببت باندلاع مواجهات يومية، منذ بداية شهر رمضان المبارك.
 

#سلطات الاحتلال #منطقة باب العامود #المسجد الاقصى #الحواجز الاسرائيلية

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