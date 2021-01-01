  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

أقاليم حركة "فتح" في أوروبا وتركيا وروسيا الاتحادية تؤكد موقفها الداعم للقيادة برئاسة الرئيس

الجمعة 30 أبريل 2021 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقاليم حركة "فتح" في أوروبا وتركيا وروسيا الاتحادية تؤكد موقفها الداعم للقيادة برئاسة الرئيس



رام الله / سما /

 أكدت أقاليم حركة "فتح" في أوروبا وتركيا وروسيا الاتحادية، موقفها الداعم والثابت للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقالت أقاليم الحركة، في بيان لها، "إن الانتخابات في القدس، هي معركة وطنية سياسية وقانونية، ولأنها كذلك عملت القوة القائمة بالاحتلال على إعاقتها ومنع قيامها، ومن هنا فإن الموقف الفلسطيني الذي عبرت عنه القيادة والفصائل الفلسطينية بتأجيل الانتخابات هو موقف وطني بامتياز، وهو تمسك بحقنا الوطني والتاريخي والقانوني بكل ذرة تراب في عاصمتنا الأبدية القدس".

وأضافت أن الانتخابات هي وسيلة وليست هدفا ومع تعذر الوسيلة، فالمطلوب اليوم المزيد من الاشتباك مع القوة المحتلة سياسيا ودبلوماسيا وبمقاومة شعبية سلمية مستمرة، يرافق ذلك، العمل لتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ومواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

#حركة فتح #المصالحة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مصرع 45 مستوطنا و اصابة 150 قرب صفد (صور وفيديوهات)

صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات ومن الرابح الأكبر من ذلك

حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..

ما هي السيناريوهات التي تعمل عليها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس ؟ صحيفة تجيب

الرئيس عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الاتحاد الاوروبي يرد على تصريحات الرئيس الاخيرة بشأن الانتخابات: لم يصلنا شيء من "إسرائيل"

قناة إسرائيلية: القيادة الفلسطينية تستعد لتأجيل الانتخابات الليلة.. وهذا ما طلبه الاوروبيون

الأخبار الرئيسية

الرئيس

في ملعب الانتخابات: أبو مازن يسجل الهدف في شباكه ويرسم معركة “فتح” بعد رحيله

حماس تصف قرار تأجيل الانتخابات بـ"الخطيئة السياسية".. وتوجه رسالة لقيادة حركة فتح والسلطة

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يتفهم قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات التشريعية

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

داخلية غزة تعلن نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية