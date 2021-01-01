مجلس السفراء العرب يوجه رسالة لوزير الخارجية الهولندي حول القدس.. إليك تفاصيلها

امستردام /سما/

وجه مجلس السفراء العرب في مملكة هولندا، اليوم الجمعة، رسالة إلى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، حول ما يتعرض له أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة من تصعيد واعتداءات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتهجيرهم وطردهم بالقوة من منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ جراح.

وجاءت هذه الرسالة في إطار تحركات البعثة الفلسطينية لدى مملكة هولندا، إزاء التصعيد الخطير للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، ومتابعتها لهذا الشأن مع مجلس السفراء العرب.

وأشارت الرسالة إلى أنه ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، فرضت قوات الاحتلال العديد من القيود القمعية على المواطنين الفلسطينيين ضمن محاولاتها المستمرة لترسيخ الاحتلال والضم الفعلي لمدينة القدس المحتلة، وكذلك قيام مجموعات المستوطنين بالاعتداء على المدنيين الفلسطينيين بغطاء وحماية من قوات الاحتلال، وتحديدا في البلدة القديمة، إضافة لاعتقال قوات الاحتلال العديد من المواطنين الفلسطينيين في القدس.

وأوضحت أن هذا التصعيد الخطير يأتي بالتزامن مع تهجير وطرد الاحتلال الإسرائيلي لسبع عائلات فلسطينية من منازلها وأراضيها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى وجود العديد من العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير والطرد من ممتلكاتها في غضون الأسابيع المقبلة من قبل الاحتلال، بهدف سرقة ممتلكاتها وتمكين المستوطنين منها.

كما تضمنت الرسالة إشارة إلى عمليات الهدم الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال للعشرات من منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، إضافة إلى مخططات الاحتلال هدم أكثر من 100 منزل في حي البستان في سلوان، ما سيؤدي إلى تهجير أكثر من 1550 مواطنا فلسطينيا.

وأشار مجلس السفراء العرب في رسالته إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالتهجير القسري، والاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، وسرقة الأراضي، تشكل جميعها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على رفض أي إجراءات ومحاولات تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضم القدس الشرقية المحتلة، وخلق حقائق على الأرض تسعى لتغيير الطابع الديمغرافي والوضع التاريخي والقانوني للقدس، موضحا أن غياب المساءلة لإسرائيل شجعها على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي.

وطالب مجلس السفراء العرب، الحكومة الهولندية بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جميع الإجراءات العدوانية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى رأسها وقف عمليات التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من مدينة القدس الشرقية، ووقف الاعتداءات والتحريض ضدهم، وإزالة القيود التي تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين.