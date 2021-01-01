جنين: حركة "فتح" في جبع تؤكد التفافها حول القيادة وعلى رأسها الرئيس

جنين / سما /

أكدت حركة "فتح" في جبع- جنين، التفافها حول القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والالتزام الكامل بالقرارات التي تم اتخاذها الليلة الماضية في اجتماع الفصائل بخصوص الانتخابات، والمتعلقة بالحفاظ على المصالح الوطنية العليا.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن إجراء الانتخابات العامة مطلب وطني جماهيري استجابت له القيادة الفلسطينية وعملت على تهيئة الأجواء لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني، وكثفت من جهودها للضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا، إلا أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الموقعة التي تضمن مشاركة أهل القدس في الانتخابات الفلسطينية، الأمر الذي رفضه الرئيس وهو الذي أكد مرارا أن لا انتخابات دون القدس .