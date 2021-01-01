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رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي بث مباشر اليوم

الجمعة 30 أبريل 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي بث مباشر اليوم



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي بث مباشر المقررة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي مباشر تبث من ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) على قناة الرياضية السعودية وتطبيق (GSA live) بصوت المعلق عبدالله الحربي وعدد من الزملاء المحللين.

وتنطلق هذه الموقعة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدقس والدوحة ودمشق وبوخاريست، التاسعة في لندن وباريس وروما والقاهرة، الحادية عشرة في أبو ظبي ومسقط.

كما يبدأ اللقاء الساعة الرابعة صباحا وفق وقت طوكيو وسيؤول والثالثة في بكين وواشنطن، الثانية لدى بوغوتا، الرابعة مساء ف يالبرازيل وليما ولوس أنجلوس في تمام الثانية عشرة منتصف الليل.

رابط مباراة الهلال السعودي مباشر: اضغط هنا أو اضغط هنا

ويتقاسم الهلال صدارة ترتيب المجموعة مع استقلال دوشنبه برصيد عشرة نقاط بفارق ست كاملة عن شباب الأهلي دبي وأجمك الذين خرجا رسميا من المنافسة على بطاقة الصعود.

وعقب نهاية مباراة شباب الأهلي دبي والهلال يمكنكم متابعة برنامج الديوانية على قنوات السعودية الرياضية مع الإعلامي عبدالرحمن الحميدي وضيوفه مساعد العبدلي وسالم الأحمدي ومحمد البكيري.

وتجري مباراة شباب الأهلي والهلال السعودية بالتزامن مع لقاء الدحيل القطري والأهلي، أجمك مع استقلال دوشنبه، استقلال طهران والشرطة العراقي، يونايتد سيتي وكاواساكي الياباني.

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