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اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو للتعزية بضحايا حادثة الجرمق

الجمعة 30 أبريل 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو للتعزية بضحايا حادثة الجرمق



القدس المحتلة / سما /

أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصالا هاتفيًا برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، للتعزية بقتلى حادثة التدافع في جبل الجرمق، التي أودت بحياة 45 شخصًا كانوا يحتفلون بـ"عيد الشعلة".

وعربيًا، عزّت السلطة الفلسطينية والأردن والإمارات والبحرين المسؤولين الإسرائيليّين بالحادثة.

وذكرت وكالة "بترا" أن الملك الأردني، عبد الله الثاني، أجرى اتصالا هاتفيًا بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، للتعزية بوفيات حادث تدافع جبل الجرمق.

كما أكد الملك الأردني، خلال الاتصال الهاتفي، "ضرورة وقف التصعيد في القدس الشريف، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

كما عزّى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ريفلين بالوفاة، من خلال برقية تعزية، لم تنشرها وكالة "وفا" الرسميّة.

وبدأ الاحتفال، مساء أمس واستمر خلال الليل، وهو الاحتفال الأكبر من حيث عدد المشاركين الذي جرى في إسرائيل منذ بداية جائحة كورونا. وذكرت وسائل إعلام أن عدد المشاركين في الاحتفال كن كبيرا للغاية قياسا بالعام الماضي، لكن عددهم كان أقل قياسا بسنوات عادية.

وتحقق الشرطة في أقوال مشاركين في الاحتفال، الذين أفادوا بأن الشرطة أغلقت أحد المداخل بالقرب من المدرج، الأمر الذي أدى إلى ازدحام وتدافع تسبب بانهيار المدرج.

يشار إلى أن الاحتفال بـ"عيد الشعلة" يجري في 18 من شهر أيار العبري، وبعد 33 يوما من الفصح اليهودي، إحياء لذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، الذي يعتقد أنه مدفون في جبل الجرمق.

#الرئيس الامريكي #جو بايدن #اسرائيل #بنيامين نتنياهو

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