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الرئيس عباس يعزّي نظيره الإسرائيلي بضحايا انهيار منصة الجرمق

الجمعة 30 أبريل 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزّي نظيره الإسرائيلي بضحايا انهيار منصة الجرمق



رام الله / سما /

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، رسالة تعزية للرئيس الإسرائيلي " رؤوفين ريفلين "، إثر مصرع 45 مستوطن صهيوني، بحداث تدافع خلال حفل يهودي شمال فلسطين المحتلة أمس.

وقال عباس في رسالته " نتقدم لسيادتكم بالتعازي والمواساة بحادث التدافع أثناء الاحتلال الديني، والذي أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم".

وأضاف " ندعو الله بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالشفاء للمصابين، ولكم ولذوي الضحايا بالصبر وحسن العزاء".

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وقتل 45 مستوطنًا، فجر الجمعة، خلال احتفال يهوديفي منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، بينما وصف رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الحادث بــ"أفظع الكوارث".

وقال نتنياهو خلال تفقده موقع الحادث إن "الكارثة تعد من أفظع الكوارث في تاريخ "اسرائيل".

وأعلن نتنياهو، يوم الأحد المقبل، حداداً على ضحايا حادث جبل ميرون.

وكان متحدّث باسم نجمة داود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية)، قد قال في وقت سابق: "لقد أحصينا 44  قتيلاً في مكان الحادث، لكن هناك قتلى آخرين في المستشفى"، في حين قال مصدر في مستشفى زيف، أحد المراكز الطبية التي نقل إليها الضحايا، إنّ المستشفى تلقّى ستّ جثث، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية المؤقتة لضحايا الكارثة إلى 44 قتيلاً على الأقلّ.

#الرئيس عباس #رؤوفين ريفلين #اسرائيل
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