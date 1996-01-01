  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

الجمعة 30 أبريل 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..



واشنطن /سما/ صحيفة القدس

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس في رده على سؤال يخص قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى أن يفسح المجال للمقدسيين المشاركة في الانتخابات، أن حكومته تعتبر الانتخابات الفلسطينية شأنا داخليا، وليس لها ما تقوله.

ورد برايس على سؤال يخص موقف الإدارة من ضرورة السماح للفلسطينيين في القدس المحتلة المشاركة في الانتخابات، " نحن (إدارة الرئيس بايدن) نؤمن بعملية سياسية شاملة - ما زلنا في موقفنا أن الانتخابات الديمقراطية هي مسألة يقررها الشعب والقيادة الفلسطينية، وهذا هو موقفنا من الانتخابات في جميع أنحاء العالم. نحن لا نملي أبدا عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، عندما يتعلق الأمر بنتائج الانتخابات، طالما وأن هذه الانتخابات حرة نزيهة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية "لحين ضمان إجرائها بالقدس".

وأوضح عباس في كلمة ألقاها في إطار اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس أن "مساعي إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات".

وأضاف "سنواصل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستمرار المقاومة الشعبية، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وكان عباس أفاد في وقت سابق من يوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات الفلسطينية بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل، في شهر شباط الماضي، بقرارها إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس داعية إياها إلى عدم عرقلتها.

#الخارجية الامريكية #الولايات المتحدة #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #ادارة بايدن #تأجيل الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

مصرع 45 مستوطنا و اصابة 150 قرب صفد (صور وفيديوهات)

صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات ومن الرابح الأكبر من ذلك

حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..

ما هي السيناريوهات التي تعمل عليها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس ؟ صحيفة تجيب

الرئيس عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الاتحاد الاوروبي يرد على تصريحات الرئيس الاخيرة بشأن الانتخابات: لم يصلنا شيء من "إسرائيل"

قناة إسرائيلية: القيادة الفلسطينية تستعد لتأجيل الانتخابات الليلة.. وهذا ما طلبه الاوروبيون

الأخبار الرئيسية

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يتفهم قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات التشريعية

داخلية غزة تعلن نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

"نتفهم خيبة أمل الفلسطينيين".. المبعوث الاممي للسلام يطالب الرئيس بتحديد موعد جديد للانتخابات

أبو مرزوق يوجه رسالة للرئيس عباس بشأن الانتخابات.. "نشعر بخيبة أمل.. تصرف كرئيس"

اولمرت

أولمرت: "أبو مازن" يريد السلام.. ونتنياهو يمنع فرص التقدم نحو حوار حقيقي مع الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية