"الخارجية" تطمئن: الاوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية بالهند بخير

رام الله / سما /

أكد السفير د. احمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أن الاوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية والطلبة في الهند بخير ومستقرة.

وأوضح ان فريق العمل المختص في الوزارة يتابع على مدار الساعة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الهند تطورات الحالة الوبائية والأوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية في الهند.

وأكد الديك أن الجالية الفلسطينية بالهند ليست كبيرة وتم تسجيل إصابة واحدة في صفوفها لأحد الطلبة، كما تم تسجيل 4إصابات في صفوف كادر السفارة، 3 منهم أصيبوا هم وعائلاتهم توفي واحد منهم وهو فائق حمزة وتماثلت عائلاتهم للشفاء.

وأضاف : وعلى الفور وبتعليمات الوزير د. المالكي تم المباشرة في تعقيم السفارة، ويقوم سفير دولة فلسطين لدى الهند بمتابعة أوضاعهم الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية.



وتمنى الصحة والسلامة لشعبنا في الوطن والشتات.