  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

"الخارجية" تطمئن: الاوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية بالهند بخير

الجمعة 30 أبريل 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطمئن: الاوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية بالهند بخير



رام الله / سما /

أكد السفير د. احمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أن الاوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية والطلبة في الهند بخير ومستقرة.

وأوضح ان فريق العمل المختص في الوزارة يتابع على مدار الساعة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الهند تطورات الحالة الوبائية والأوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية في الهند.

وأكد الديك أن الجالية الفلسطينية بالهند ليست كبيرة وتم تسجيل إصابة واحدة في صفوفها لأحد الطلبة، كما تم تسجيل 4إصابات في صفوف كادر السفارة، 3 منهم أصيبوا هم وعائلاتهم توفي واحد منهم وهو فائق حمزة وتماثلت عائلاتهم للشفاء.

وأضاف : وعلى الفور وبتعليمات الوزير د. المالكي تم المباشرة في تعقيم السفارة، ويقوم سفير دولة فلسطين لدى الهند بمتابعة أوضاعهم الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية.

وتمنى الصحة والسلامة لشعبنا في الوطن والشتات.

#الخارجية الفلسطينية #الجالية الفلسطينية #الهند #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصرع 45 مستوطنا و اصابة 150 قرب صفد (صور وفيديوهات)

صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات ومن الرابح الأكبر من ذلك

حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..

ما هي السيناريوهات التي تعمل عليها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس ؟ صحيفة تجيب

الرئيس عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الاتحاد الاوروبي يرد على تصريحات الرئيس الاخيرة بشأن الانتخابات: لم يصلنا شيء من "إسرائيل"

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان مكتوب

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

داخلية غزة تعلن نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

"نتفهم خيبة أمل الفلسطينيين".. المبعوث الاممي للسلام يطالب الرئيس بتحديد موعد جديد للانتخابات

أبو مرزوق يوجه رسالة للرئيس عباس بشأن الانتخابات.. "نشعر بخيبة أمل.. تصرف كرئيس"

اولمرت

أولمرت: "أبو مازن" يريد السلام.. ونتنياهو يمنع فرص التقدم نحو حوار حقيقي مع الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية