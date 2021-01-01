أسعار المحروقات لشهر أيار

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر أيار، اعتبارا من منتصف الليلة.

وسيكون سعر لتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا 5.98 شيقل، ولتر البنزين (98 أوكتان) 6.81 شيقل، والسولار والكاز عند 4.99 شيقل لكل منهما.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ63 شيقلا، والأسطوانة سعة 48 كلغم بسعر 252 شيقلا، والأسطوانة سعة 2.5 كلغم بسعر 13.5 شيقل، والأسطوانة سعة 5 كلغم بسعر 27 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيقل، وكلغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيقل.





