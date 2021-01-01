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حركة "حماس" تُحمّل الرئيس عباس مسؤولية غضب الشارع الفلسطيني

الجمعة 30 أبريل 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة "حماس" تُحمّل الرئيس عباس مسؤولية غضب الشارع الفلسطيني



غزة /سما/

حمّل الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسئولية عن حالة الغضب والاحتقان في الشارع الفلسطيني بسب قرار تأجيل إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وقال القانوع أثناء مشاركته في مسيرة شمال غزة: إنّ "الجماهير الفلسطينية الغاضبة التي خرجت من مختلف مناطق قطاع غزة والضفة الغربية رفضًا لقرار رئيس السلطة بتعطيل الانتخابات ومصادرة إرادتهم وانتزاع حقهم الشرعي في الانتخابات".

وذكر أنّ الرئيس عباس يتحمل المسئولية عن حالة الغضب والاحتقان في الشارع الفلسطيني بسبب القرار المجحف بتعطيل الانتخابات والاستخفاف بالتأييد الشعبي الواسع لها.

#حماس #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية

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