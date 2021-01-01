بلدية الخليل: لا انتخابات دون القدس وندين عرقلة الاحتلال لإجراء الانتخابات

الخليل /سما/

أدان مجلس بلدي الخليل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إجراء الإنتخابات التشريعية في مدينة القدس المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية.

وأكد المجلس في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، أنّ القدس هي جزءٌ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ومن حق شعبنا الفلسطيني ممارسة حقه وفرض سيادته الوطنية عليها وفق الحق التاريخي لشعبنا.

وشدد على أنّ إجراء الإنتخابات ترشيحاً وانتخاباً في القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة هو استحقاق وطني للشعب الفلسطيني، ويجب أن نمارسه دون انتظار إذن من أحد.

ودعا مجلس بلدي الخليل إلى ضرورة التفاف الكل الفلسطيني حول القدس لحمايتها والتأكيد على عروبتها والتمسك بترابها وتراثها وشخصيتها وهويتها الوطنية الفلسطينية، ويؤكّد أن الانتخابات هي حق ديمقراطي للشعب الفلسطيني لا يكتمل دون القدس ولا يجوز ممارسته منقوصاً بدونها.

وطالب مجلس بلدي الخليل المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته اتجاه حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ووضع حد لغطرسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الساعية إلى تغيير الوضع القائم في القدس وتهويد معالمها العربية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس تبقى عاصمتنا فلسطين الأبدية وبوصلة الأحرار.