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الاحتلال يحول أسيرا من جنين إلى الاعتقال الإداري ويفرض غرامة مالية على آخر

الجمعة 30 أبريل 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول أسيرا من جنين إلى الاعتقال الإداري ويفرض غرامة مالية على آخر



رام الله /سما/

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الفتى محمد غسان أحمد منصور (17 عاما)، من جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

وأفاد ذوو الأسير منصور، بأن سلطات الاحتلال نقلت نجلها إلى معتقل مجدو.

وفي سياق متصل، حكمت سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، على الأسير أشرف ناصر مفيد طحاينة بالسجن الفعلي 8 أشهر ونصف، وغرامة مالية 3000 شيقل.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن الأسير طحاينة من سكان حي خروبة في مدينة جنين معتقل منذ شهر 10 العام الماضي، وهو أسير محرر أمضى 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

#سلطات الاحتلال #الاعتقال الاداري

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