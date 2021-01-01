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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 18 كاملة مع رامز جلال 2021

الجمعة 30 أبريل 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 18 كاملة مع رامز جلال 2021



الرياض / سما

مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة 18 كاملة مع رامز جلال 2021 ونجم جديد من نجوم ومشاهير العرب وضحية جديدة بعد ضحية أمس الفنانة والنجمة المصرية سمية الخشاب نعرضها لكم بث مباشر في موعد الافطار.

في رامز عقله طار الحلقة السابقة حلت الفنانة المصرية الشهيرة سمية الخشاب ضيفة على البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة إم بي سي مصر يوميا مع إطلاق مدفع الافطار ومقلب جديد مع شخصية كل يوم.

وكعادته سخر رامز من إطلالة الفنانة سمية الخشاب لحظة استقبالها، قائلًا: "ما شاء الله سيدة الفجل العربي" و"إيه يا سوسو اللبس ده" و"إيه تسريحة الشعر دي" و"إيه لون الشعر ده"، وواصل تعليقاته الساخرة حتى النهاية.

وبدأ المقلب باستضافة الفنانة سمية الخشاب في المدينة الترفيهية، ثم شاركت في لعبة "حرب الألوان"، التي يختبئ فيها رامز جلال ويضرب الضيف من الخلف دون أن يلاحظ، ثم ركبت مركبة "الهوب دروب" في الجو.

رامز عقله طار الحلقة 18 : اضغط هنا

وكان يجلس بجانب سمية رامز جلال متنكراً، واستفزها برش المياه عليها والصراخ في وجهها، الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للصراخ، وعندما بلغت الإثارة مداها، اقترح رامز القفز في المسبح للخلاص من هذه الورطة.

ورفضت الضيفة القفز، وقام فريق البرنامج بدفعها بقوة، لتسقط في حمام السباحة، وبعد اكتشاف المقلب سيطرت عليها حالة من الصدمة والذهول، وتملكها الغضب من تصرفات رامز، وقالت له "انت مجنون ومريض نفسي".

رامز عقله طار الحلقة 18 كاملة نستعرضها لكم هنا عبر قناة يوتيوب وبث مباشر على القناة الناقلة ام بي سي مصر مساء اليوم ويوميا طيلة شهر رمضان المبارك 2021 مع نجم من نجوم العرب والمشاهير ومقلب جديد.

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